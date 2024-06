Cutremur cu magnitudinea de 7,2! Unde s-a zguduit pîmîntul Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a avut loc vineri in largul coastei centrale a Peru. Amenințarea cu tsunami din cauza seismului a trecut. Cutremurul a lovit 8,8 kilometri din districtul Atiquipa. Trepidațiile puternice provocate de cutremur ar fi fost resimțite in zonele din apropierea epicentrului, noteaza Noi.md cu referire la jurnalul.ro. {{740172}}Centrul de avertizare pentru tsuna Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

