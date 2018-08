Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de miercuri spre joi în Insulele Andreanof din Alaska, fiind resimtit pe o distanta de aproximativ 115 kilometri, relateaza publicatie Associated Press.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de doar 10 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs in sud-estul Italiei, in apropiere de orasul Foggia, anunta institutul american de geofizica USGS. Seismul a fost inregistrat la ora locala 20:19 (18:19 GMT) si a avut epicentrul la 4 kilometri sud-est de orasul Montecilfone, la o adancime de 9 kilometri. Deocamdata…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in județul Buzau (news.ro).Seismul din…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 pe scara Richter s-a inregistrat miercuri seara la cinci kilometri vest de municipiul Sabana Grande de Boya, in sud-estul Republicii Dominicane, fara sa existe deocamdata informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. conform Agerpres.Potrivit…

- Inca un cutremur s-a produs in judetul Buzau, in noaptea de marti spre miercuri, avand magnitudinea 3,7 pe scara Richter. Acesta este cel de-al treilea seism in decurs de cateva ore. \Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs…

- Conform INFP, cutremurul din Calarasi a avut magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter si s-a produs intr-o zona unde miscarile tectonice sunt foarte rare. In ultimele zile, in Romania au avut loc foarte multe cutremure, majoritatea de suprafata. Cel mai puternic cutremur de la inceputul…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Acesta este al patrulea seism inregistrat in țara noastra in decursul a mai puțin de cinci zile. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) transmite ca, luni la ora 16.42, un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade…