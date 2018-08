Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine semnificativa a zguduit partea de sud din Costa Rica, in apropiere de granița cu Panama. Conform CTV News, seismul a avut loc vineri seara și a produs daramarea mai multor obiecte de pe rafturile din magazine.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri in sudul Costa Rica, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Epicentrul cutremurului a fost la 2 km vest de orasul Golfito si la 174 km sud-est de capitala San Jose.…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a fost inregistrat duminica in orasul Roydar din provincia sudica iraniana Hormozgan, a raportat Centrul Seismologic din Iran, citat de Xinhua. Seismul s-a produs la ora locala 09:37 (05.07 GMT), iar epicentrul sau a fost determinat la o adancime de 8 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs, marti, in judetul Buzau, la ora 15.35, la o adancime de 140 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Initial, Institutul a transmis ca seismul a avut magnitudinea 2,9 grade, scrie News.ro.Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe Richter s-a produs pe coasta de vest a statului mexican Jalisco, fara sa fie raportate pana la aceasta ora pagube sau victime, potrivit Protectiei Civile Mexicane citata sambata de EFE. Serviciul National de Seismologie (SSN) a inregistrat la 22:56 ora locala…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, marti, ca la ora 17:16:52 s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri. Acesta este al doilea cutremur inregistrat marti in Buzau, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs, marti, in judetul Buzau, la o adancime de 170 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca seismul a avut loc la ora 16.31.Potrivit INCDFP, un cutremul s-a produs, marti dupa-amiaza,…