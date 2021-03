Un cutremur cu magnitudinea 5,6 a avut loc in Marea Adriatica, sambata dupa-amiaza. Seismul a fost resimtit in sudul Italiei, in regiunile Puglia, Abruzzo și Napoli, dar și pe litoralul Croației. Cutremurul a fost inregistrat sambata, la ora locala 13.47 (14.47, ora Romaniei), la o adancime de cinci kilometri sub fundaul marii, si a fost urmat de mai multe replici de intensitate mai mica, insa nu au fost raportate pagube importante, conform News.ro . Cutremurul s-a simțit și in Croația Agentia sesimologica croata a anuntat ca a inregistrat un cutremur de magnitudinea 5,5, iar apoi altul, de…