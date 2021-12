Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 s-a inregistrat astazi in Insula Creta, din Grecia, a anuntat Institutul de Geodinamica al tarii. Nu s-au raportat imediat raniti sau pagube.Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC) a inregistrat mai devreme seismul ca avand magnitudinea de 6.1. Autoritatile…

- Un seism cu magnitudinea de 5.5 a avut loc, duminica seara, in apropiere de insula Creta, din Grecia, fara a fi raportate pentru moment victime sau pagube, a anuntat institutul grec de geodinamica.Centrul european mediteranean de seismologie EMSC a raportat initial o magnitudine de 6.Institutul grec…

- Un seism cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a zguduit sambata dimineata o parte a sudului Greciei, fiind simtit inclusiv la Atena, dar fara a produce victime sau pagube, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul s-a produs la ora 05.16 GMT, la o adancime de 58 km in marea…

- Un cutremur cu magnitudinea estimata la 5,4 grade a zguduit sâmbata unele zone din sudul Greciei, fara a se raporta imediat pagube sau raniți, transmite Reuters. Cutremurul, cu o adâncime de aproape 58 kilometri, s-a produs la 07.16 (ora Greciei și României) în marea…

- Un seism cu magnitudinea 5 a fost resimtit marti dimineata in insulele grecesti Samos si Icaria, potrivit DPA, potrivit Agerpres. Epicentrul seismului a fost localizat la 19 kilometri nord-vest de insula Icaria si la o adancime de 16 kilometri fata de fundul marii, potrivit Institutului de Geodinamica…

- In aceasta seara a fost inregistrat un nou cutremur in Romania. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seimsul s-a produs in județul Vrancea. De asemenea, seismul a fost resimțit in mai multe orașe din Romania.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs marti in largul insulei Creta, in sudul Greciei, au anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) si Institutul de geodinamica al Observatorului din Atena, informeaza Reuters si AFP. Seismul nu a fost soldat cu victime, conform primelor informatii. Epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs marti in zona insulei Creta din Grecia, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informeaza Reuters. Seismul a avut epicentrul la o adancime de 2 kilometri, a precizat EMSC.