- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Seismul s-a produs in apropierea orasului Sisakht, situat la aproximativ…

- Un cutremur de magnitudinea 5.2 pe scara Richter a afectat provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Au fost ranite 39 de persoane iar unele cladiri au fost avariate, conform agentiei de stat Anadolu. Cutremurul, care a avut loc la ora 00:34, a avut o magnitudine 5.2 pe scara Richter si o adancime de…

- Un seism cu magnitudinea de 5,3 s-a produs in partea vestica a Iranului duminica seara, provocand ranirea a cel putin 54 de persoane, cu doar cateva ore inainte ca un cutremur de intensitate moderata sa fie resimtit in apropiere de capitala tarii, Teheran, a anuntat presa

- Un seism cu magnitudinea de 5,3 s-a produs in partea vestica a Iranului duminica seara, provocand ranirea a cel putin 54 de persoane, cu doar cateva ore inainte ca un cutremur de intensitate moderata sa fie resimtit in apropiere de capitala tarii, Teheran, a anuntat presa centrala iraniana, citata de…

- Un seism cu magnitudinea de 5,3 s-a produs in partea vestica a Iranului duminica seara, provocand ranirea a cel putin 54 de persoane, cu doar cateva ore inainte ca un cutremur de intensitate moderata sa fie resimtit in apropiere de capitala tarii, Teheran, a anuntat presa centrala iraniana, citata…

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in vestul Iranului, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…