Cutremur cu magnitudinea de 5 grade, cel mai puternic din acest an

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite In ziua de 25/04/2018 la ora 20:15:47(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter, la adancimea de 144.738km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna(12km),…

- Un cutremur subcrustal cu magnitudinea de 3,5 grade s-a produs in dimineata zilei de miercuri, 4 aprilie, in regiunea Vrancea. Cutremurul a avut loc la ora locala 6h39min32sec (3h39min32sec UTC). Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, epicentrul…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in scadere…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a transmis ca astazi, la ora 12:24:49 ora Romaniei s a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la adancimea de 140km.Potrivit specialistilor, intensitatea cutremurului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca in ziua de 04 februarie 2018. la ora 15:15 (ora Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.9 pe scara Richter, la adancimea de 140.8 km. Cutremurul s-a produs in…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca in ziua de 26 01 2018, ora 08:21 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 113km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…