Cutremur cu magnitudinea de 4,2 a avut loc aseară în județul Buzău Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc sambata, aproape de miezul noptii, la ora locala 23:13, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri, iar intensitatea in zona epicentrala a fost de II grade Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 69 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 116 km sud de Bacau, 121 km vest de Braila, 122 km vest de Galati si 129 km nord de Bucuresti. De la inceputul lunii februarie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

