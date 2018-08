Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica Insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali. Autoritatile au lansat o alerta de tsunami si au recomandat…

- Japonia a fost zguduita in aceasta dimineața de un cutremur devastator. Potrivit oficialilor, seismul a avut o magnitudine de 6,1 grade pe scara Richter, iar unda șocului a distrus mai multe cladiri, șosele și au izbucnit mai multe incendii. Cel puțin trei oameni au murit și alți peste 200 au fost…