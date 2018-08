Stiri pe aceeasi tema

- Seismul s-a produs in apropierea orasului Carupano, dar a fost resimtit si in capitala Caracas. Pamantul s-a cutremurat si in tara vecina Columbia, precum si in apropierea insulelor Trinidad si Tobago. Oamenii au fost imediat evacuati din cladiri, iar Centrul american pentru tsunami in Pacific a emis…

- Panica a pus stapanire aseara pe Venezuela in urma unui cutremur cu magnitudinea de tocmai 7,3. Locuitorii au iesit infricoșati din case si au fugit in cele mai apropiate parcuri. Seismul a cauzat pagube materiale minore si, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Un cutremur major, cu magnitudinea de 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei, acesta a fost resimtit si in capitala Caracas mai multe cladiri clatinandu-se, a anuntat Agentia Geologica din SUA, informeaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs in sud-estul Italiei, in apropiere de orasul Foggia, anunta institutul american de geofizica USGS. Seismul a fost inregistrat la ora locala 20:19 (18:19 GMT) si a avut epicentrul la 4 kilometri sud-est de orasul Montecilfone, la o adancime de 9 kilometri. Deocamdata…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 a avut loc in județul Buzau, miercuri seara, potrivit INFP.Seismul a avut loc la ora 22.46, la o adancime de 121 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 pe scara Richter s-a inregistrat miercuri seara la cinci kilometri vest de municipiul Sabana Grande de Boya, in sud-estul Republicii Dominicane, fara sa existe deocamdata informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. conform Agerpres.Potrivit…