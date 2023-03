Cutremur cu magnitudinea 6,9. Unde a avut loc seismul / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dupa-amiaza in județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, anunța Mediafax.Seismul a avut loc vineri la ora 16.17 in județul GorjAcesta a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la adancimea de 10 kilometri.…

- INFP anunța ca in urma cu puțin timp, mai exact la ora 19:44:22, un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc, in zona seismica Vrancea – Buzau, la o adancime de 140 km. Este al treilea cutremur important care s-a produs in aceeași zi. Primul seism a avut loc, duminica, 12 martie…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora locala 2:18, in judetul Gorj, la o adancime de 11 kilometri, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a produs, luni, in judetul Gorj, seismul fiind resimtit in mai multe judete. Pana in prezent nu sunt semnalate victime sau pagube, dar echipe de recunoastere au fost trimise in mai multe judete. O replica avand magnitudinea 3 s-a produs la 17.21.

- Un nou cutremur, cu magnitudinea de 7,5, a lovit luni la pranz centrul Turciei, a anunțat Centrul Seismologic European-Mediteranean, preluat de Reuters, scrie Hotnews. Agenția pentru dezastre turca AFAD a spus ca al doilea mare cutremur a avut o magnitudine de 7,6 și epicentrul la Kahramanmaras. De…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 7 s-a produs miercuri in largul provinciei indoneziene Sulawesi de Nord, a anuntat agentia de geofizica a tarii, adaugand ca nu exista vreun risc de tsunami, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,9 a zguduit miercuri insula greceasca Evia (centru) si a fost resimtit in capitala Atena, a informat Institutul de Geodinamica din Atena, potrivit Reuters. Pe moment nu au fost raportate victime sau pagube, au indicat pompierii si autoritatile locale. Seismul, produs la…

- Seismul a avut loc la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de localitatea portuara Eureka.Nu exista informații despre posibili morti sau raniti, USGS anunțand, intr-o evaluare preliminara, ca o astfel de posibilitate este slaba. Nu sunt excluse, in schimb, pagube materiale.