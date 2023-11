Cutremur cu magnitudinea 6,7 produs în Filipine Cutremur cu magnitudinea 6,7 produs in Filipine Un seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs vineri in sudul Filipine, provocand decesul a doua persoane si pagube materiale, a anuntat politia, transmite AFP, conform Agerpres. Cutremurul s-a produs in largul coastelor provinciei Sarangani, pe insula Mindanao, la o adancime de 78 de kilometri, la ora 8:14 GMT, a anuntat Serviciul geologic al Statelor Unite (USGS). Seismul nu a declansat o alerta de tsunami. Un barbat si sotia sa au murit striviti de un zid de beton care s-a prabusit in fata companiei producatoare de cherestea la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

