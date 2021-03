Cutremur cu magnitudinea 6,1 în Tibet Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a fost resimtit, vineri, la Nagqu, in Regiunea Autonoma Tibet din sud-vestul Chinei, conform Centrului Retelelor Seismologice din China (CENC), informeaza Xinhua. Seismul, cu epicentrul la o adancime de 10 kilometri, potrivit CENC, s-a produs vineri, la 14:11, ora Beijingului. Benpa Tsering, liderul comitatului Biru din Nagqu, a declarat telefonic pentru Xinhua ca seismul a fost resimtit puternic la sediul institutiei sale. Epicentrul cutremurului a fost localizat in orasul Xagqu, unde autoritatile locale evalueaza existenta unor eventuale victime si pagube materiale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

