Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a avut loc in Grecia, luni dimineața. Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata in Marea Mediterana, in largul coastelor de sud-vest, in Grecia, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs ieri in sudul statului California, afectand regiunea orasului Los Angeles, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Bloomberg si cotidianul USA Today.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs joi in sudul statului California, afectand regiunea orasului Los Angeles, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Bloomberg si cotidianul USA Today.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs joi in sudul statului California, afectand regiunea orasului Los Angeles, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Bloomberg si cotidianul USA Today.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi in largul insulei Mindanao din sudul Filipine, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit agerpres.ro. Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 6.39, la o adancime de 126 de kilometri. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut magnitudinea 4,6 si s-a produs in 14 martie, tot in zona seismica Vrancea, iar in 16 martie a avut loc un…

- Un cutremur cu magnitudinea de cel putin 6,6 s-a produs luni in Bolivia, fara sa provoace pagube materiale sau raniti, insa a fost resimtit pana in tara vecina, Brazilia, unde oamenii au parasit cladirile de birouri in orasele Brasilia si Sao Paulo, potrivit autoritatilor, informeaza Reuters.…

- Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 9 kilomteri de orasul Sarpol-e Z̄ahab din Iran si 78 de kilometri de orasul Kifri din Irak. "Pana in acest moment ... nu am primit nicio informatie privind victime sau pagube", a declarat Reza Mahmoudian, seful serviciului de gestionare…