Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6.2 a avut loc, duminica, in largul coastelor Yemenului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, potrivit presei internationale. Cutremurul s-a produs la 213 kilometri nord-vest de insula Socotra, in Golful Aden.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs, marti, in judetul Buzau, la ora 15.35, la o adancime de 140 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Initial, Institutul a transmis ca seismul a avut magnitudinea 2,9 grade, scrie News.ro.Institutul…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 5,1 grade s-a produs sâmbata dimineata în centrul Japoniei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul, cu epicentrul la aproximativ 10 kilometri adâncime, s-a produs la ora locala 10.29 (04.29, ora RM),…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Seismul a avut loc la ora 21h09min UTC. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in extremitatea de Sud-Vest a Oceanului Indian, in regiunea insulelor Prince Edward. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea…