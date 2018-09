Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs joi in centrul Ecuadorului, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citat de Reuters, care mentioneaza ca pentru moment nu s-au raportat victime sau pagube. Epicentrul seismului s-a situat…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs la o distanta de 105 kilometri sud-est fata de Suva, capitala statului insular Fiji, la adancimea de 608 kilometri, au anuntat joi reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters. Intensitatea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Peru, in partea de nord-vest a orasului Puerto Maldonado, au transmis reprezentantii Observatorului Geologic din Statele Unite, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 610 kilometri, la o distanta de aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Elena…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters. Cutremurul a avut epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri in sudul Costa Rica, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Epicentrul cutremurului a fost la 2 km vest de orasul Golfito si la 174 km sud-est de capitala San Jose.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la nord de Vanuatu, o tara insulara din Pacificul de Sud, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), informeaza Reuters.Nu a fost emisa o alerta imediata de tsunami si nu au fost raportate pagube materiale sau raniti. Seismul s-a produs la…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6 grade s-a produs vineri nopate in Oceanul Pacific, in largul coastelor de vest al statului mexican Jalisco, anunta Institutul american de geofizica (USGS).