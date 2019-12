Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea (preliminara) 6 a avut loc astazi la nord-vest de insula Creta din Grecia, au anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) si Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citate de Agerpres.Seismul a fost inregistrat la o adancime de 56 de kilometri, intre insulele…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara 6 a fost inregistrat miercuri la nord-vest de insula Creta din Grecia, au anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) si Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citate de Reuters. Potrivit EMSC, seismul a fost inregistrat la o adancime de 56…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs marți seara in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la doar cateva ore dupa alte doua seisme in aceasta zona, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Eugen Teodorovici,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs la o distanta de aproximativ 54 de kilometri de coastele arhipelagului Vanuatu, in jurul orei locale 14:00 (03.00 GMT), luni, conform Institutului de Geofizica din Statele Unite (USGS), scrie agerpres.ro.

- CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminica in lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o importanta activitate seismica…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 13.38 (ora 19.38, ora Romaniei). Epicentrul a fost localizat la 88 km est de orasul chilian Purranque si 44 km vest de cel argentinian Villa La Angostura, potrivit USGS. Mai multi internauti au postat imagini cu lustrele din incaperile lor balansandu-se,…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,5, s-a produs in estul Indoneziei și a fost urmat de mai multe replici. Seismul a fost suficient de puternic pentru a crapa si zidurile cladirilor solide. Oamenii s-au panicat si au ieșit din case.