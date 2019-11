Cutremur cu magnitudinea 6 în Chile. Oamenii au ieşit pe străzi Cutremurul s-a produs la ora locala 18.53 (21.53 GMT) in zona Coquimbo, Valparaiso si regiunea metropolitana care include Santiago, potrivit Centrului seismologic national (CSN). Epicentrul seismului a fost situat la 8 km sud-vest de Illapel (in nordul Chile), la o adancime de 65 km, a precizat CSN, care a masurat magnitudinea cutremurului la 6,3. In timpul miscarii seismice s-au auzit strigate din mijlocul multimilor adunate in diverse puncte ale capitalei, potrivit jurnalistilor AFP. Chile este zguduita de o criza sociala inedita de 30 de ani, dupa anuntarea unei cresteri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

