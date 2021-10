Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de persoane au decedat, joi dimineața, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade, produs in sud-vestul Pakistanului, in provincia Balochistan... The post Cutremur violent in Pakistan: cel puțin 20 de persoane decedate appeared first on Renasterea banateana .

- Cel puțin 20 de persoane au decedat, joi dimineața, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade, produs in sud-vestul Pakistanului, in provincia Balochistan, la aproximativ 430 de mile sud-vest de capitala Islamabad. Cutremurul cu magnitudinea de 5,9 grade a ucis joi dimineața cel puțin 20 de…

- Un cutremur puternic a zguduit, joi, 8 octombrie, provincia pakistaneza Balochistan, aflata in sud-vestul tarii. Cel putin 20 de persoane au murit, iar peste 150 au fost ranite in capitala Quetta, relateaza BBC.

- Cel putin 20 de oameni au murit dupa ce un cutremur a avut loc la primele ore ale zilei de joi in provincia pakistaneza Balochistan, au declarat oficiali pentru BBC. Autoritatile au spus ca bilantul deceselor ar putea creste si ca multi oameni au murit dupa ce diverse structuri au cazut. Cei mai multi…

- Cel puțin 20 de persoane au decedat, joi dimineața, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade, produs in sud-vestul Pakistanului, in provincia Balochistan, la aproximativ 430 de mile sud-vest de capitala Islamabad. Cutremurul cu magnitudinea de 5,9 grade a ucis joi dimineața cel puțin…

- Un cutremur puternic a zguduit, joi, 8 octombrie, provincia pakistaneza Balochistan. Cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 150 au fost ranite in capitala Quetta, relateaza BBC . Bilanțul seismului, a carui magnitudine inițiala a fost estimata la 5,7 grade, dar a fost ridicata la 5,9, ar putea…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si alte 200 au fost ranite într-un cutremur cu magnitudinea 5,7 care s-a produs joi dimineata în sudul Pakistanului, au declarat oficiali locali, relateaza AFP și Agerpres. ''Primim informatii ca 20 de persoane au fost murit în urma…

- In urma impactului puternic, 14 persoane au murit, iar alte 8 sunt ranite, dintre care una este in stare grava.Microbuzul asigura legatura intre Marivan si Kamyaran, in muntii din provincia Kurdistan, potrivit presei internaționale.In ciuda starii generale a retelei rutiere, Iranul are una dintre cele…