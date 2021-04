Cutremur cu magnitudinea 5,9 în largul provinciei indoneziene East Java; nu a fost emisă avertizare de tsunami (EMSC) Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in largul Indoneziei, la 91 de kilometri sud-est de localitatea Blitar, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informeaza Reuters.



Agentia indoneziana de geofizica BMKG a inregistrat o magnitudine de 6,1, la o adancime de 80 de kilometri, precizand ca seismul nu a fost indeajuns de puternic pentru a declansa un tsunami.



EMSC a anuntat initial o magnitudine de 6,8, la o adancime de 96 de kilometri.



Potrivit unor utilizatori de social media din Indonezia, seismul a fost resimtit in mai multe orase,

Sursa articol: agerpres.ro

