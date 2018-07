Cutremur cu magnitudinea 5,8 în centrul Iranului Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs la primele ore ale zilei de luni in orasul Sirch din provincia Kerman situata in centrul Iranului, a anuntat Centrul de Seismologie din aceasta tara, citat de agentia Xinhua.



Epicentrul a fost stabilit initial la o adancime de 10 kilometri.



In urma acestui seism nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate. Peste douazeci de replici au fost inregistrate pana in prezent, noteaza sursa citata.



Locuitorii s-au grabit sa iasa din case si au ramas afara, cuprinsi de panica, potrivit declaratiilor martorilor.

