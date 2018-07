Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,7 s-a produs joi dimineata in Mexico City declansand alarma de cutremur a orasului si provocand panica in randul locuitorilor care au iesit afara din locuinte si birouri, informeaza Reuters. Nu au fost inregistrate victime sau de pagube materiale imediate in urma seismului…

- Un avion aparținand companiei spaniole Iberia, cu 306 pasageri la bord și 13 membri ai echipajului, a aterizat joi de urgența, dar fara complicații, in capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, la aproximativ doua ore de la decolare din cauza unor probleme mecanice, informeaza El Mundo. ”Avem o problema…

- Presedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto, a cerut vineri Statelor Unite reunirea rapida a familiilor de migranti despartite la frontiera celor doua tari, informeaza DPA.Potrivit unui comunicat al presedintiei mexicane, Pena Nieto si-a exprimat fata de secretarul de stat american, Mike Pompeo,…

- Presedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto, a cerut vineri Statelor Unite reunirea rapida a familiilor de migranti despartite la frontiera celor doua tari, informeaza DPA. Potrivit unui comunicat al presedintiei mexicane, Pena Nieto si-a exprimat fata de secretarul de stat american, Mike Pompeo, ingrijorarea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs vineri la 72 kilometri nord-nord-vest de localitatea Isangel din Vanuatu o tara insulara din Oceanul Pacific, informeaza vineri Xinhua si EFE. Cutremurul a fost inregistrat la ora 9:46 GMT, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite care…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs duminica in Guatemala, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), fara a produce insa pagube; nu au fost raportate distrugeri nici in zona vulcanului Fuego, ale carui eruptii recente au provocat moartea a 110 persoane, informeaza Reuters.…

- Presedintele Donald Trump a tinut sa precizeze ca va ramane in negocieri "focalizate" asupra apararii securitatii nationale a Statelor Unite.Un purtator de cuvant al Guvernului britanic si-a exprimat satisfactia fata de aceasta decizie. "Vom vontinua sa lucram strans cu partenerii nostri…

- Casa Alba a fost de acord sa prelungeasca pana la 1 iunie perioada de scutire provizorie de la taxe vamale aupra importurilor de otel si aluminiu din Canada, Mexic si Uniunea Europeana (UE), evitand o escaladare in conflictul comercial, relateaza AFP conform News.ro . ”Administratia (Trump) a prelungit…