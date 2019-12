Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe scara Richter s-a produs joi in nord-estul Japoniei, fara sa existe inca informatii despre victime sau pagube materiale grave si nici despre un risc de tsunami, potrivit surselor oficiale, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Agentia de Meteorologie din Japonia…

- Un cutremur puternic subteran a zguduit insula de vacanța a Greciei Creta și a fost resimțit in sudul continentului, și care ar putea afecta Turcia, Italia și alte țari astazi, scrie Daily Mail și The Mirror .

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs marți seara in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la doar cateva ore dupa alte doua seisme in aceasta zona, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Eugen Teodorovici,…

- Seismul s-a produs la ora 1.25, la adancimea de 118 kilometri si a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Brasov (59 km), Bacau (92 km), Ploiesti (102 km),…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs joi dimineata, la ora locala 4:33, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 113 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). In octombrie, in Romania au avut loc noua…

- Un seism cu magnitudinea de 5,7 s-a produs joi in Istanbul, la doua zile dupa ce un alt seism cu magnitudinea 4,6 a zguduit cel mai mare oras din Turcia, a anuntat Observatorul Kandilli si Institutul de Cercetare Seismologica, relateaza Reuters si dpa.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 2.11, in județul Vrancea, la adancimea de 129 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (41km),…