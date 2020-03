Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea inițiala 6.0 M a fost anunțat in aceasta dimineața in Croația. Ulterior EMSC a rectificat seismul la 5.3 M cu epicentrul la 7km de ZAGREB adancime 10km. Seismul s-a resimțit și in estul Italiei. S-au raportat daune.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a zguduit Croația, duminica dimineața, provocand importante daune materiale. Fațadele cladirilor din centrul vechi din Zagreb s-au prabușit. The post Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a zguduit Croația in aceasta dimineața. Fațadele cladirilor din centrul vechi din Zagreb…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata intr-un seism cu magnitudinea de 5,3 care a zguduit, dimineata, capitala Croatiei, Zagreb, si imprejurimile sale, potrivit agentiei croate de stiri Hina, care precizeaza ca victima este un baiat de 15 ani. Potrivit autoritatilor locale, mai multe persoane au ramas…

- Zagreb, 22 mar /Agerpres/ - Cel putin o persoana si-a pierdut viata intr-un seism cu magnitudinea de 5,3 care a zguduit duminica dimineata capitala Croatiei, Zagreb, si imprejurimile sale, potrivit agentiei croate de stiri Hina, care precizeaza ca victima este un baiat de 15 ani."Am primit…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata intr-un seism cu magnitudinea de 5,3 care a zguduit duminica dimineata capitala Croatiei, Zagreb, si imprejurimile sale, potrivit agentiei croate de stiri Hina, care precizeaza ca victima este un baiat de 15 ani. "Am primit un apel privind prabusirea unei cladiri…

Accident mortal in Maramures in urma cu putin timp. Doua masini facute praf.O persoana a murit in urma impactului In aceasta dimineața pe D.J. 109 F intre localitațile Baiuț și Lapuș s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane.

- Opt persoane au murit, iar altele au ramas prinse sub daramaturi, dupa un cutremur cu o magnitudine de 5,7 grade care a lovit, duminica, la granița Turciei cu Iran, transmite Mediafax. Printre victime au fost și copii, iar 21 de oameni au fost raniți.

- Un cutremur devastator s-a produs azi noapte in estul Turciei. Cel putin 19 oameni au murit si peste 900 au fost raniti. Seismul cu magnitudinea de 6,8 pe scara Richter a provocat prabusirea mai multor cladiri si panica in randul localnicilor.