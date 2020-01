Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudine 5,2 pe scara Richter, cu epicentrul in zona Vrancea, a avut loc vineri dimineața și a fost resimțit și in Capitala. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km E de Brasov, 96km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 109km V de Galati, 111km NV de Braila, 149km…

- Un seism puternic s-a resimtit in aceasta dimineata, la ora 03:26:46, in Romania. Potrivit INFP, seismul ar fi avut magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter si epicentrul in Vrancea. Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimata la 5,4 și adancimea la 126 de km, dar ulterior datele au fost actualizate.Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului de la București.

