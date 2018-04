Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldindu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 39 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei. In urma seismului au fost ranite aproximativ 13 persoane si mai multe cladiri au fost serios avariate.(CITEȘTE ȘI: INDICELE ROBOR A EXPLODAT! VEȘTI PROASTE PENTRU ROMANII CU CREDITE IN LEI) Potrivit Serviciului de Prospectare…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea 5,2, inregistrat la ora 00.34 GMT, s-a produs la o adancime…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de...

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea…