Cutremur cu magnitudinea 5,1 înregistrat în Albania Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri pe coasta Marii Adriatice, la nord de principalul port albanez, Durres. Seismul a fost resimtit si in capitala tarii, Tirana, informeaza Reuters.



Cutremurul s-a produs langa Gjiri i Lalezit, nord-vest de Durres, la o adancime de 18 kilometri, potrivit Institutului albanez de geostiinte.



Miscarea telurica a durat aproximativ 10 secunde.



Nu au fost raportate pagube materiale, cu exceptia unor mici crapaturi in peretii constructiilor. Cladirile cu mai multe etaje au fost evacuate in urma cutremurului.AGERPRES/(AS-autor:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri pe coasta Marii Adriatice, la nord de principalul port albanez, Durres. Seismul a fost resimtit si in capitala tarii, Tirana, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Cutremurul s-a produs langa Gjiri i Lalezit, nord-vest de Durres, la o…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri pe coasta Marii Adriatice, la nord de principalul port albanez, Durres. Seismul a fost resimtit si in capitala tarii, Tirana, informeaza Reuters. Cutremurul...

- Un cutremur cu magnitudinea 2,6 s-a produs duminica dimineata in judetul Buzau. In timpul noptii, s-a inregistrat un seism si in Marea Neagra, la doar cinci kilometri adancime, in apropierea orasului Varna din Bulgaria, scrie news.ro.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur cu magnitudinea3 a avut loc vineri dimineata in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3 s-a produs la ora 01.41, la o adancime de 127 de kilometri. Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc, joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a inregistrat la o adancime de 27 de kilometri. Un cutremur cu magnitudinea 5, revizuit…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu…

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs joi in Bushehr, o provincie din sudul Iranului in care se afla si o centrala nucleara, a anuntat televiziunea nationala iraniana, potrivit careia cutremurul de pamant nu a provocat pagube materiale si nici victime omenesti, informeaza Reuters. …