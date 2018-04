Cutremur cu magnitudinea 4,7, produs marţi dimineaţă Cutremurul s-a produs la ora locala 05.11 (ora Romaniei, 06.11), avand epicentrul in localitatea Muccia, aflata in regiunea Marche, din centrul Italiei. Autoritatile au informat ca seismul a provocat pagube minore. Primarul unui alt oras din regiune, Pieve Torina, care a fost afectat de un cutremur major produs in 2016, a anuntat ca scolile au fost inchise din cauza seismului, noteaza Mediafax. Mai multe trenuri au fost anulate pentru verificarea cailor ferate. In 2016, aproximativ 300 de persoane au murit in urma unui seism de 6,2 grade pe scara Richter. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

