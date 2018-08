Stiri pe aceeasi tema

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter a avut loc joi dimineata in largul insulei Samos din estul Marii Egee. anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremur de...

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in județul Buzau (news.ro).Seismul din…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs, marti, in judetul Buzau, la ora 15.35, la o adancime de 140 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Initial, Institutul a transmis ca seismul a avut magnitudinea 2,9 grade, scrie News.ro.Institutul…

- Un cutremul cu magnitudinea 2.9 pe scara Richter a avut loc, marți, in județul Buzau, zona seismica Vrancea.Seismul a fost inregistrat la ora 15.35.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 3,0 a avut loc joi in jurul orei pranzului in sud-estul Marii Britanii, acesta fiind cel de-al treilea seism din ultimele doua saptamani care are loc in aceeasi regiune, au confirmat autoritatile britanice, informeaza Daily Mirror.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs, sambata dimineața, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la ora 06:46 , in judetul Buzau, avand magnitudinea 2,9 pe scara Richter, la o adancime de…

- Inca un cutremur s-a produs in judetul Buzau, in noaptea de marti spre miercuri, avand magnitudinea 3,7 pe scara Richter. Acesta este cel de-al treilea seism in decurs de cateva ore. \Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri, s-a produs un nou cutremur in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul, cu magnitudinea 2.9, a avut loc la ora 11:31:49, la o adancime de 112 kilometri. Acesta este al patrulea…