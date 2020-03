Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in Romania.Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 6:17, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul a avut loc la o adancime de 119 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 59 km NE de Ploiesti, 60 km E…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s a produs in Iran, la granita cu estul Tuciei, duminica dimineata, potrivit Institutului National de Fizica a Pamantului. Potrivit EMSC, seismul a avut o magnitudine de 5.7 pe scara Richter.In ziua de 23 Februarie 2020, la ora 07:52:57 ora locala a Romaniei , s a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in Vrancea, la ora 03:26. Seismul s-a resimțit puternic in Vrancea, dar și in mai multe zone din țara, inclusiv in Capitala. Cutremurul produs in aceasta dimineața este cel mai mare din acest an. Seismul, estimat inițial…

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 31/01/2020 la ora 03:26:45(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5.4 pe scara Richter, la adancimea de 126.463km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Slanic-Moldova(43km),…

- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea. Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc langa…

- Doua cutremure au lovit Albania in noaptea de 2 spre 3 ianuarie 2020. Primul cutremur de azi noapte a avut magnitudinea de 3.1, al doilea a avut magnitudinea de 2.3. Conform INFP, cutremurele din Albania au avut loc astfel: primul cutremur la ora 00:22, cel de-al doilea la 2:50. „In…

- In ziua de 16 Decembrie 2019 la ora 10:25:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Grecia un cutremur cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 119km V de Patra, 285km V de Piraeus, 292km V de Athens In luna decelmbrie, Romania…