Cutremur cu magnitudinea 4,2 produs în judeţul Buzău Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc sambata dimineața, la ora 09:16, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, anunța INFP. ”In ziua de 16.09.2023, 09:16:01 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 130.7 km”, a transmis INFP. Cutremurul s-a produs la 56 km NV de Buzau, 58 km SE de Sfantu-Gheorghe, 62 km E de Brasov, 64 km V de Focsani, 73 km NE de Ploiesti. The post Cutremur cu magnitudinea 4,2 produs in judetul Buzau appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

