Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, in regiunea Vrancea. Seismul a fost resimțit și in Capitala. Numai in luna august, in țara noastra au avut loc aproximativ 30 cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2 si 3,9 pe Richter. Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.8 a fost anuntat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform sursei citate seismul a avut epicentrul in judetul Vrancea, la 10 kilometri adancime, si a fost inregistrat la ora 00.21. Cutremurul s a produs la 70 km E de Brasov, 89 km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.5 a fost inregistrat, in aceasta dimineata, in judetul Vrancea, la ora 06:52 ora locala a Romaniei , la adancimea de 138km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul de intensitate I a fost localizat la coordonatele45.69 N ;…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade s-a produs in aceasta dimineața in apropiere de Brașov, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs luni dimineata, la ora locala 2:26, la o adancime de 82 de kilometri, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- In aceasta noapte, la ora 02:26 ora locala a Romaniei , s a produs in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 90 km. Potrivit seismologilor de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a avut epicentrul la coordonatele Latitudine…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ne transmite date despre cea mai recenta miscare seismica, de pe teritoriul Romaniei.In ziua de 27 iulie 2020, la ora 19:40:02 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab, cu magnitudinea ml 2.6, la…

- Continua valul de cutremure in Romania. Un nou seism, marți dimineața. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in noaptea de luni spre marți, la ora locala 05.44, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.0, la o adancime de…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 127 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca, astazi, la ora 5:44:45 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 127 kilometri.Cutremurul…