Cel mai bun serial al momentului? The Last of Us, de pe HBO Max, în topul IMDB la vizionări

Cel mai bun serial al momentului? The Last of Us, de pe HBO Max, în topul IMDB la vizionări Toată lumea este mai mereu în căutarea unui nou serial bun de văzut. O recomandare în acest sens este The Last of Us, de pe… [citeste mai departe]