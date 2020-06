Cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter în judeţul Vrancea. A fost resimţit şi în Bucureşti Seismul a avut loc la o adancime de 85 de kilometri.



Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73 km Est de Brasov, 93 km Nord-Est de Ploiesti, 99 km Sud de Bacau, 123 km Nord-Vest de Braila, 121 km Vest de Galati, 146 km Nord de Bucuresti, 162 km Nord-Est de Pitesti, 186 km Est de Sibiu, 181 km Sud-Vest de Iasi si 210 km Nord de Ruse.



In luna iunie, in Romania au fost inregistrate in total 20 cutremure cu magnitudini intre 2,4 si 3,9 pe Richter.



Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 140km.In ziua de 17 Iunie 2020, la ora 22:47:39 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 140km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70km E de…

- Cutremur in Romania. In ziua de 12 Iunie 2020, la ora 03:59:22 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 117km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km E de Brasov, 82km NE de Ploiesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade s-a produs duminica seara in zona seismica Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 22.18. in zona seismica Vrancea, Buzau. Cutremurul s-a produs la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km E de Brașov, 66km…

- Cutremurul a avut loc la ora 04:34 și s-a produs la adancimea de 140 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km SV de Bacau, 81km NE de Brașov, 148km N de Ploiești, 148km SV de Iași, 162km E de Sibiu, 175km NV de Galați, 183km NV de Braila, 187km NE de Pitești,…

- Cutremurul s-a produs la ora 3:58 in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, la o adancime de 94 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (76km), Ploiești (85km), Bacau (109km), Galați (115km), Braila (115km), București (136km), Pitești (159km), Iași (189km), Sibiu (191km),…

- In ziua de 22 Aprilie 2020, la ora 07:57:11 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 127km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km NE de Ploiesti, 78km E de Brasov, 112km V de Braila, 114km V de Galati,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs, sambata seara, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 140 de kilometri."In ziua de 18 Aprilie 2020, la ora 19:17:02 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs la ora 11:11, in judetul Vrancea, a anuntat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului."In ziua de 14 Aprilie 2020, la ora 11:11:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5,…