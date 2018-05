Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 2.8 pe Richter a avut loc, vineri, în judetul Buzau, la o adâncime de 104 de kilometri, scrie mediafax.ro. Seismul produs în zona seismica Vrancea, judetul Buzau, s-a înregistrat la ora 7.49. Cutremurul s-a produs în…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc, vineri dimineata, in judetul Buzau. Inregistrat la ora 07:49, cutremurul s-a produs in zona Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 104 km. Orasele Nehoiu, Mizil, Urlati, Valenii de Munte si Boldesti-Scaeni sunt cele mai apropiate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni seara in jurul orei 21 in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: “In ziua de 07/05/2018 la ora 21:12:24(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea de trei grade pe scara Richter s-a produs in zona Vrancea, județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 127 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 04/05/2018 la ora 01:41:01(ora Romaniei) s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 3:14, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 108 kilometri, in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudine 3,3 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, in judetul Prahova, la o adancime de 130 de kilometri, anunța INFP.Potrivit Institutului National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 20:39 in zona seismica Vrancea, judetul…

- Potrivit Institutului National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 20:39 in zona seismica Vrancea, judetul Prahova. Seismul cu magnitudinea 3.3 pe scara Richter s-a produs la adancimea de 130 kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Vrancea, in noaptea de vineri spre sambata, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul de 3,7 grade s-a produs la ora 1:22, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor furnizate de INFP. Un…