Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter a avut loc, luni, in judetul Buzau, seismul fiind inregistrat la ora 15.42, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Seismul din județul Buzau, zona Vrancea s-a produs la o adancime de 131 de kilometri și a avut magnitudinea de 3 pe scara…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineata, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in judetul Buzau.

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in județul Buzau (news.ro).Seismul din…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs, sambata dimineața, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la ora 06:46 , in judetul Buzau, avand magnitudinea 2,9 pe scara Richter, la o adancime de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Mediafax.Seismul s-a produs la ora 17:06, in judetul Vrancea, avand magnitudinea 3,1 pe scara Richter, la o adancime de 134…

- Un seism cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs, joi, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc la ora 15:34, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, avand magnitudinea 2,8 pe scara Richter, la o adancime de 128 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs, joi in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la ora 15:34, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, avand magnitudinea 2,8 pe scara…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, in judetul Buzau, la ora locala 2:05, dupa ce marti dupa-amiaza au avut loc in aceeasi zona alte doua seisme cu o magnitudine de 3,3, respectiv 3,5 pe Richter, conform datelor publicate pe site-ul Institutului…