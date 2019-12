Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 1:42, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 113 kilometri, iar epicentrul s-a aflat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6pe Richter s-a produs joi dimineata, la ora locala 4:11, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 119 kilometri, iar epicentrul s-a aflat la 61 kilometri (km) est de Brasov, 72 km nord-est de Ploiesti, 120 km sud de Bacau, 126 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona Vrancea, anunța Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 00:45. Cutremurul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri.In noiembrie, in Romania,…

- Un nou cutremur s-a produs miercuri dimineața, la ora locala 4:35, in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,8 pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 105 kilometri.

- Cutremur puternic in Romania, marti dupa-amiaza! Tot in aceasta zi, in Albania s-a produs un cutremur devastator in urma caruia au murit zeci de persoane si alte cateva sute au fost ranite.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, duminica seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 131 de kilometri, anunța news.ro.Citește și: Nicolae Badalau il ataca dur pe Rareș Bogdan:’Cum ti se face din nou foame, cum scrii despre Badalau si despre Diaspora’ Potrivit Institutului…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora locala 4:32, in zona seismica Vrancea (judetul Buzau), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de 170 km in apropierea urmatoarelor orase:…

