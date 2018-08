Cutremur cu magnitudine peste 8 în Pacific Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT in Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US. Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al SUA. Nu au fost raportate victime sau daune materiale imediat dupa seism.



Potrivit centrului american de alerta din Pacific, nu se asteapta un tsunami, deoarece miscarea seismica a avut loc la mare adancime.



Centrul retelei seismice din China (CENC) estimeaza magnitudinea la 8,3, transmite Xinhua. Epicentrul a fost localizat la 18,12 grade… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs la primele ore ale zilei de luni in orasul Sirch din provincia Kerman situata in centrul Iranului, a anuntat Centrul de Seismologie din aceasta tara, citat de agentia Xinhua. Epicentrul a fost stabilit initial la o adancime de 10 kilometri.…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs duminica, in apropierea coastei Yemenului, fara a se inregistra victime sau pagube materiale, conform Serviciului Geologic al SUA (USGS), transmite Reuters. Epicentrul...

- Mii de locuitori au fost evacuati, iar accesul pe numeroase cai rutiere si feroviare a fost blocat in urma inundatiilor cauzate de ploile torentiale si a furtunilor care fac ravagii in China, informeaza sambata Xinhua si Reuters. 241 de rauri din 24 de provincii au provocat inundatii in ultimele zile,…

- Premierul rus Dmitry Medvedev a semnat o decizie ce prevede taxe vamale suplimentare de 25-40% la unele importuri din SUA, ca raspuns la impunerea de catre Washington a unor tarife vamale, a anuntat vineri Ministerul Economiei de la Moscova. Taxele vamale suplimentare se vor aplica importurile…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti la Beijing, la mai putin de o saptamana dupa summitul cu presedintele american Donald Trump in Singapore, au anuntat media de stat chineze, citat de AFP, Reuters si dpa."Kim Jong Un, presedintele Partidului Muncitoresc Coreean si presedinte al…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti la Beijing, la mai putin de o saptamana dupa summitul cu presedintele american Donald Trump in Singapore, au anuntat media de stat chineze, citat de AFP, Reuters si dpa. "Kim Jong Un, presedintele Partidului Muncitoresc Coreean si presedinte…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse. Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe…

- China a avertizat Statele Unite ca intelegerile privind comertul si afacerile intre cele doua tari sunt nule daca Washingtonul impune noi sanctiuni comerciale, inclusiv crescand taxele vamale, potrivit unui comunicat difuzat de agentia oficiala chineza de stiri Xinhua, potrivit Reuters online.