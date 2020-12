Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,4 a avut loc, marți, la 46 de kilometri de Zagreb, Croația. Cutremurul a fost resimțit și in Italia, de-a lungul coastei Adriaticii, de la Trieste la Abruzzo. Cu o zi in urma in Croația a mai avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,2. Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, informeaza Centrul Seismologic Euromediteranean (EMSC). Imagini care suprind avariile produse de seism pot fi vazute AICI . In urma seismului in mai multe zone din Croația a fost intrerupt curentul. De asemenea, liniile de telefonie au fost afectate. Epicentrul cutremurului…