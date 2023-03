Cutremur cu magnitudine de 5,1 în Turcia. În ce zone s-a resimțit cutremurul Turcia a fost lovita de un nou cutremur cu magnitudine destul de mare, conform datelor de la Institutul de Fizica a Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km V de Kayseri, 42km E de Nevsehir, 96km NE de Nigde, 98km SE de Kirsehir. Italia a fost zguduita și ieri de un cutremur cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter. Epicentrul seismului a avut loc in provincia Perugia, mai exact municipiul Umbertide. Socul s-a simtit si in Marche si Toscana. Alertate de activitatea seismica, autoritațile au decis ca in Umbertide școlile sa ramana inchise. De asemenea, birourile Universitații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

