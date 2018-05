Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Acesta este al patrulea seism inregistrat in țara noastra in decursul a mai puțin de cinci zile. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) transmite ca, luni la ora 16.42, un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, vineri dimineața, raporteaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea. Un cutremur de 2,8 grade pe scara Richter a fost inregistrat de aparatele seismologilor la ora 07.49,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni seara in jurul orei 21 in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: “In ziua de 07/05/2018 la ora 21:12:24(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara, in zona Vrancea, la ora 20:15:47, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe scara Richter s-a produs astazi, la ora 15:21, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs, vineri, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter, produs in judetul Buzau la ora locala 21.56, a avut loc…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului informeaza ca, astazi, la ora 12,24, in zona seismica Vrancea, din judetul Vrancea, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,6 grade pe scara Richter. Adancimea la care a avut loc miscarea telurica a fost de 140 de kilometri. Intensitatea,…

