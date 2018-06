Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe Richter s-a produs pe coasta de vest a statului mexican Jalisco, fara sa fie raportate pana la aceasta ora pagube sau victime, potrivit Protectiei Civile Mexicane citata sambata de EFE. Serviciul National de Seismologie (SSN) a inregistrat la 22:56 ora locala…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Acesta este al patrulea seism inregistrat in țara noastra in decursul a mai puțin de cinci zile. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) transmite ca, luni la ora 16.42, un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade…

- Mișcarea telurica a avut epicentrul situat la 7 kilometri de orașul Mala și la o adancime de aproape 54 de kilometri, scrie RT. La randul sau, Institutul Geofizic din Peru a raportat ca magnitudinea cutremurului a fost de 5,5. Direcția de Hidrografie și Navigație a indicat ca nu exista…

- Seismografele au inregistrat, in cursul dupa-amiezii de joi, 26 aprilie, un cutremur de intensitate 1, in zona Vrancea. Miscarea telurica a avut loc la 14.44, in judetul Buzau. A avut 3.5 grade pe Richter, se mentioneaza pe site-ul infp.ro, si s-a produs la 18 kilometri de Nehoiu, 46 de kilometri de…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marti intr-o regiune de coasta din centrul statului Chile, au anuntat reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citati de...

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sâmbata în Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), în conditiile în care zona îsi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters,…

