Cutremur cu magnitudine aproape 4 în Grecia la doar 10 km adâncime In ziua de 29 Noiembrie 2019 la ora 22:46:38 (ora locala a Romaniei) s-a produs in GREECE un cutremur cu magnitudinea ml 3.9, la adancimea de 11km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 103km N de Patra, 182km S de Thessaloniki, 183km NV de Piraeus, 185km NV de Atena. Balcanii se confrunta cu o puternica activitate seismica din cauza miscarii placilor tectonice africana si eurasiatica, dar si ale microplacii adriatice. Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte peste 5.000 au ramas fara locuinte in violentul cutremur care a lovit Albania la inceputul saptamanii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

