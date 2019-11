Cutremur cu magnitudine 7.1. A fost emisă alertă de tsunami CUTREMUR puternic in Indonezia. Autoritațile indoneziene a emis o alerta de tsunami in urma unui puternic cutremur care s-a produs in largul Insulelor Moluce. Seismul a avut magnitudine 7,1. Mișcarea telurica a generat panica printre locuitori. Pentru moment, nu au fost raportate victime sau pagube. Cutremurul a fost resimțit puternic pe Insula Sulawesi, la vest de epicentru. Cel putin doua persoane au fost ranite si mai multe case si biserici au fost avariate dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs joi in estul Indoneziei, a anuntat vineri Institutul american de geofizica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

