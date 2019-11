CUTREMUR in Balcani. In ziua de 26 Noiembrie 2019 la ora 04:54:12 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ALBANIA un cutremur cu magnitudinea ml 6.6, la adancimea de 10 km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38 km V de Tirana, 149km SV de Prizren, 186 km V de Skopje, 203 km NE de Taranto, 209 km SV de Pristina, 211 km E de Bari, 289km S de Sarajevo