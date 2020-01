CUTREMUR cu magnitudine 6.6-6.8 în Turcia In ziua de 24 Ianuarie 2020 la ora 19:55:16 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 6.6, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31km S de Elazig, 70km N de Siverek, 82km E de Malatya, 99km NV de Diyarbakir, 110km NE de Adiyaman, 136km N de Viransehir, 141km N de Sanliurfa, 173km V de Batman, 176km NV de Kiziltepe, 221km NE de Gaziantep. Reamintim ca in Turcia, (zona Izmit, Istanbul) a avut loc marea tragedie seismica din 17 august 1999, cand aproximativ 18.000 de persoane și-au pierdut viața și peste 40.000… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

