CUTREMUR cu magnitudine 6.5 în Rusia In ziua de 20 Februarie 2020 la ora 20:57:37 (ora locala a Romaniei) s-a produs in NEAR THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.5, la adancimea de 40 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 118km E de Petropavlovsk-Kamchatsky. INFP anunta, de asemenea, ca in ziua de 21 Februarie 2020, la ora 01:08:16 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, BRAILA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 20km. Intensitate: n/a Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 59km… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

