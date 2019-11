CUTREMUR violent in Iran. Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si 120 au fost ranite in urma unui cutremur produs in noaptea de joi spre vineri in nord-vestul Iranului, potrivit unor informatii difuzate de televiziunea de stat iraniana, relateaza AFP.



Epicentrul seismului cu o magnitudine de 5,9 a fost localizat la o adancime de opt kilometri in provincia Azerbaidjanul de Est, la aproximativ 120 de kilometri sud-est de orasul Tabriz, conform centrului seismologic al Institutului de Geofizica al Universitatii din Teheran.



Seismul a fost urmat de cinci replici cu magnitudini…