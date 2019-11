CUTREMUR cu magnitudine 5.9. Au pornit sirenele de alertă In ziua de 18 Noiembrie 2019, s-a produs in MINDANAO, PHILIPPINES un cutremur cu magnitudinea mb 5.8, la adancimea de 20km, anunta INFP Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km NV de Magugpo, 88km SE de Cagayan de Oro, 92km SE de Iligan City, 101km NV de Davao, 106km NE de Budta, 106km NE de Malingao, 107km E de Iligan, 107km E de Mantampay, 121km NE de Cotabato, 126km S de Libertad. Cel putin cinci oameni au fost raniți in urma unui cutremur de magnitudine 5,8 produs luni seara in insula Mindanao din sudul Filipinelor, informeaza agențiile internaționale. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

