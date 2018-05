Stiri pe aceeasi tema

- Japonia este situata in Cercul de foc al Pacificului, o zona vasta care concentreaza majoritatea cutremurelor de pamant si a eruptiilor vulcanice de pe Terra. Pe 11 martie 2011, un seism cu magnitudinea de 9,1 produs in Oceanul Pacific a provocat un tsunami ce a facut 18.000 de morti si disparuti,…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marti intr-o regiune de coasta din centrul statului Chile, au anuntat reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citati de...

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sâmbata în Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), în conditiile în care zona îsi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters,…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sambata in Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), in conditiile in care zona isi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters, pe moment nu au fost semnalate victime…

- Cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade, produs in sudul Californiei. Seismul s-a produs la ora locala 00.30 si a durat 10 secunde, avand epicentrul in Oceanul Pacific. Autoritatile locale au declarat ca nu au fost raportate victime sau pagube majore.Cutremurele cu magnitudinea de 5 grade pe…

- In urma cutremurului nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime de 61 kilometri, la circa 128 kilometri est de Davao, principalul oras de pe insula, informeaza agentia Reuters. Institutul de vulcanologie si seismologie din…

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…

- Cutremur de suprafata de 3,2 grade, produs in Marea BritanieUn cutremur de suprafata de 3,2 grade s-a produs miercuri in centrul Marii Britanii, fiind simtit puternic in regiunea Cumbria, anunta Institutul britanic de geofizica. Seismul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei),…